Получившие большинство голосов в Луганской области депутаты ОПЗЖ игнорируют голосования в Раде

В октябре 2019 Верховная Рада работала в сессионном зале 10 дней, провела 17 заседаний, на которых произошло 476 голосований. Об этом сообщают мониторы ГО "ЧЕСНО" .

Согласно информации с официального сайта Верховной Рады, в октябре 16 депутатов отсутствовали во время более чем на 30% голосований. Чаще всего во время голосования на заседаниях отсутствуют депутаты фракции «ОПЗЖ».

В частности, без уважительных причин (командировка, отпуск, больничный и т. д.) более 30% голосований пропустили 16 народных депутатов:

Больше всего голосований пропустил нардеп-списочник Виталий Данилов из фракции «Батькивщина» — его не было во время 97% голосований, завершает список прогульщиков внефракционный мажоритарщик Олесь Довгий, пропустил почти 32% голосований.

Также на графике «прогульщиков» не попала Ирина Луценко (фракция «ЕС»), которая является единственной народной депутатом, которая пропустила 100% голосований. По данным письменной регистрации с 18.09.2019 до 18.10.2019 нардепка болела. С 29.10.2019 значится как незарегистрированная (отсутствуют уважительные причины). По информации «Украинской правды», Луценко написала заявление о прекращении полномочий по состоянию здоровья.

Народные депутаты не всегда участвуют в голосовании несмотря на присутствие: в октябре присутствие составила 91,8%, а голосование — 65,9%.

В отличие от Верховной Рады 8-го созыва, списочники и мажоритарщики берут почти одинаково участие в голосованиях — на уровне 66%. Причина — в дисциплине мажоритарщиков «Слуги народа». Около 3% составляет разница в отсутствии и Неголосование: списочники в октябре отсутствуют чаще, а мажоритарщики чаще не голосуют.

1 ноября вступили в силу изменения в законодательство от 16 октября 2019 года, по которому народные депутаты не должны получать средства на выполнение депутатских полномочий (так называемая «вторая депутатская зарплата»), если без уважительных причин не участвуют в более 30% голосований в течение календарного месяца.