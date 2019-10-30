Що саме планує будувати Гайдай на місці вже побудованого КПВВ «Золоте»?

Нещодавно у коментарі hromadske новопризначений голова Луганської ОВЦА Сергій Гайдай повідомив про те, що представники так званої «ЛНР» погодилась на відкриття КПВВ «Золоте».

»Під час розведення війська обох сторін мають розвести на відстань кілометра. Вийде «сіра зона», і ми зможемо спокійно добудувати КПВВ і запустити його в роботу. Це буде новий КПВВ», — повідомив Гайдай.

На запитання журналіста, чи є згода від представників самопроголошеної «ЛНР» на відкриття КПВВ «Золоте», п. Гайдай відповів: «Так, є».

Примітно, що в цей же день, 29 жовтня, представник самопроголошеної «ЛНР» в гуманітарній підгрупі Контактної групи Ольга Кобцева заявила, що питання відкриття в Золотому контрольного пункту в'їзду-виїзду взагалі не обговорювалося на переговорах в Мінську.

»Це питання не підіймалося і не обговорювалося на переговорах в Мінську. Щоб приступити до обговорення даного питання, для початку українська сторона повинна виконати в повному обсязі свої зобов’язання по розведенню сил і засобів в Золотому», — заявила Кобцева.

Розбіжності у заявах щодо відкриття КПВВ «Золоте» можна було б пояснити нещодавнім призначенням Гайдая і відсутністю комунікацій голови Луганської ОВЦА з представниками української сторони Контактної групи. Але, є один показовий момент, а саме: бажання Гайдая добудувати вже побудований у 2016 році КПВВ.

Нагадаю, 22 грудня 2015 року у коментарі hromadske тодішній голова Луганської ОВЦА Георгій Тука заявив, що він «дав завдання підготувати пакет документів для дозволу щодо відкриття ще одного КПВВ в районі населеного пункту Золоте. Я поки не готовий сказати, коли це може статися. У будь-якому випадку, я буду приймати це рішення тільки в разі припинення провокацій і вогню з протилежного боку».

31 березня 2016 року українські ЗМІ повідомили про відкриття на Луганщині нового КПВВ в районі Золотого. За словами народного депутата України І. Геращенко, з бюджету було виділено 7 млн грн на ремонт дороги, встановлення зручних робочих місць прикордонників, закуплено обладнання для перевірки авто і документів, облаштовано санвузли, бомбосховище, медпункт.

Тоді відкрити КПВВ не вдалося. Представники самопроголошеної «ЛНР» звинуватили українську сторону у порушенні Мінських домовленостей і створенні «додаткового концентратора напруги», наполягаючи на відкритті КПВВ в районі м. Щастя. Керівник робочої групи самопроголошеної «ЛНР» Ольга Кобцева коментуючи ситуацію навколо відкриття КПВВ зауважила, що «раніше Київ в односторонньому порядку намагався «відкрити» пункт пропуску в районі Первомайська — Золотого, що стало «прямим порушенням Мінських домовленостей», яке «зазнало фіаско і підтримки не знайшла».

Таким чином, рішення Туки щодо будівництва КПВВ «Золоте» приймалося без узгодження позиції з усіма підписантами так званих «Мінських домовленостей».

Показово, що протягом наступних трьох років на утримання нечинного КПВВ пішло майже 2 млн грн.

24 березня 2019 року командувач Операцією об'єднаних сил Сергій Наєв та представники Луганської обласної військово-цивільної адміністрації в односторонньому порядку відкрили КПВВ «Золоте».

Як повідомляв прес-центр ООС, на КПВВ було розгорнуто шість пунктів паспортного контролю та створено дванадцять робочих місць. До речі, можливості КПВВ «Золоте» — пропуск півтори тисячі автомобілів за одну робочу зміну.

Спорудження цього КПВВ українською стороною велося близько трьох місяців. Він розташований на дорожньому коридорі «Стаханів — Золоте — Гірське — Лисичанськ» в напрямку Луганська, на відстані близько 2 км від лінії розмежування і є єдиним КПВВ в Луганській області, де лінію розмежування можна було б перетинати на автомобілях.

Питання відновлення роботи КПВВ знову постало після того, як на пост голови Луганської ОВЦА був призначений Сергій Гайдай. Виникає питання, що саме планує добудовувати новий голова Луганської ОВЦА Гайдай, якщо КПВВ був побудований ще у 2016 році?

Звертаюся до президента України Володимира Зеленського з проханням взяти під свій контроль питання виділення бюджетних коштів на будівництво і можливу добудову КПВВ «Золоте». Риторичне питання — чи вдасться у 2019 році, вже за нових облич у владі, заблокувати стару корупційну схему? Час покаже…

Дмитро Снегирьов