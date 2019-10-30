«Укрзализниця» назначит 35 дополнительных пассажирских поездов во время новогодних и рождественских праздников

«Укрзализниця» назначит 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сказал глава компании Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба УЗ.

Как отметил Кравцов, в целом «Укрзализныця» планирует за период праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

«Круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников», — сказал он.

Он также добавил, что «Укрзализныця» продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов. «Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином», — заявил Кравцов.