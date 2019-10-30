ОБСЕ сообщила о готовности Украины и российских боевиков к демонтажу укреплений в Золотом

1 ноября СММ получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области с уведомлением о том, что они завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Золотого.

Как сообщили в пресс-центре ОБСЕ, 2 ноября Миссия получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины с уведомлением о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Золотого.

Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого вскоре после 12:00 (по восточноевропейским времени) 29 октября, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения.

Команды СММ присутствовали в течение всего процесса разведения в последующие дни.

В вербальных нотах от Министерства иностранных дел Украины и в письме от вооруженных формирований также изложены уведомления о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения из участка разведения, вместе с исходной информацией и географическими координатами упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Эти уведомления были направленны Миссии согласно план-графику, который был согласован Трехсторонней контактной группой 1 октября 2019 года и регламентирует мероприятия по отводу сил и средств, демонтажу фортификационных сооружений и разминированию на участках разведения.

В вербальных нотах и письме также указывается, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется в соответствии с согласованным план-графиком.