У Зеленского не хотят в НАТО, но просят доступ к разведданным

Украина обратилась в Североатлантический альянс с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей — это позволит осуществлять обмен разведданными с НАТО и предоставит допуск к сертификации мероприятий. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время брифинга Киеве в пятницу.

«Во время визита Украина обратилась в Североатлантический альянс с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей. Это очень интересная программа», — сказал Кулеба.

По его словам, программа включает такие страны, как Грузия, Швеция, Финляндия, не из Европы это Австралия и Иордания.

«Эта программа предусматривает расширение практической оперативного взаимодействия между партнером, в этом случае потенциально Украина, и НАТО. Что мы можем получить дополнительно в рамках партнерства? Это, например, такая приоритетная вещь, как допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО в Украине. Это и расширенный диалог в сфере разведки. Для нас чрезвычайно важно расширить, максимально углубить обмен разведданными между Украиной и НАТО. Это не только вопрос информирования друг друга — это и вопрос доверия, установление и укрепление доверия между НАТО и Украиной. Также программа партнерства расширенный возможностей предусматривает такую ​​опцию, как предоставление возможности представителям страны-партнера занимать должности в штаб-квартире НАТО, или в командной структуре альянса», — рассказал он.

Кулеба отметил вместе с тем, что указанное партнерство — не ПДЧ.

«Мы надеемся, что Альянс примет позитивное решение о нашей инициативе», — добавил он.