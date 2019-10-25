В Луганской области осуждены трое преступников за разграбление могил

Лисичанской прокуратурой поддержано в суде публичное обвинение трех жителей Лисичанска, которые обвинялись в совершении надругательства над могилами и похищении металлических предметов с кладбища.

Стороной обвинения доказано, что в течение января-февраля 2017 указанные лица, по предварительному сговору между собой, пренебрегая нравственными устоями общества в части уважения к умершим и местам их захоронения, с целью незаконного обогащения демонтировали ограждения на местах захоронения и снимали металлические цепи. Украденное вандалы сдавали на металлолом. Преступные действия на местном кладбище правонарушители совершали систематически.

С учетом позиции прокуратуры Лисичанский городской суд Луганской области признал обвиняемых виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 УК Украины, и назначил наказание двум лицам в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, ранее судимому мужчине - 5 лет 4 месяца лишения свободы с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование (30 дней с момента провозглашения приговора).