Российские террористы 15 раз нарушили режим прекращения огня

31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.

В Луганской области российские терроисты обстреляли Крымское и Новотошковское из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

На границе Луганской и Донецкой областей боевики вели огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в направлении позиций ВСУ около населенных пунктов Светлодарск. Луганское и Новолуганское.

В Донецкой области боевики трижды обстреливали позиции в районе Водяного, что на Приазовье - из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Также под обстрелом оказались Новогригорьевка, Невельское, Лебединское, Южное и Каменка.

Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - получил боевую травму.