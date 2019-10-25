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В Луганске с 3 ноября повысили квартплату

Сегодня, 15:10 citynews.net.ua | Напечатать

 Обновленные тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, предоставляемые работающим на оккупационные власти городским коммунальным предприятием «Центрожилком», будут действовать в Луганске с 3 ноября 2019 года. 

Тарифы подняты распоряжением Манолиса Пилавова, назначенного российскими оккупантами «главой администрации Луганска» от 22 октября.
Тарифы установлены отдельно для каждого дома и в среднем рост составляет примерно +30%.

Новые минимальные и максимальные тарифы в Луганске:

  • в 1-2-этажных домах — до 2,50 рублей за квадратный метр общей площади квартиры;
  • в 3-5-этажных домах — от 0,78 до 2,54 рублей за квадратный метр общей площади квартиры;
  • в 6-9-этажных домах — от 2,44 до 3,98 рублей за квадратный метр общей площади квартиры;
  • в домах свыше 9 этажей — от 2,58 до 4,32 рублей за квадратный метр общей площади квартиры.

В структуру новых тарифов входят 14 услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Этот список несколько отличается от перечня услуг в действующих тарифах:

  • уборка подвалов, технических этажей и кровли, которая осуществляется один раз в год;
  • техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем при их наличии;
  • текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов.

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