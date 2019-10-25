На трассе между Луганской и Донецкой областями в ДТП погибли 2 человека

На автотрассе между Луганской и Донецкой областями в 10.00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Сотрудниками следственно-оперативной группы на месте происшествия было установлено, что на трассе Кременная-Лиман произошло «лобовое» столкновение двух автомобилей «Тойтоа-Хайлюкс» под управлением 44-летнего жителя Славянска Донецкой области с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением 42-летнего жителя Запорожья.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21099» и его пассажирка 31-летняя жительница. Запорожья от полученных травм скончались на месте.

Еще одна пассажирка этого автомобиля 35-летняя жительница Запорожья с телесными повреждениями госпитализирована в Кременскую больницу.