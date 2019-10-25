В Луганской области суд отменил тендер на 400 миллионов по ремонту дорог

Хозяйственным судом Луганской области удовлетворен иск прокуратуры Луганской области о признании недействительными результатов процедуры закупки за бюджетные средства услуг по эксплуатационному содержанию и текущему мелкому ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Луганской области и соответствующего договора на сумму более 403 млн грн.

Основанием для предъявления иска стали грубые нарушения требований законодательства при проведении в феврале 2019 года открытых торгов Управлением развития и содержания сети автомобильных дорог области Луганской областной государственной администрации.

В частности, искусственное ограничение экономической конкуренции, определение победителем закупки участника, тендерное предложение которого не соответствовало установленным заказчиком требованиям, а также заключение договора с нарушением закона.

Вступление решения суда в законную силу сделает невозможным дальнейшее перечисление бюджетных средств по указанному договору.