Разведение сил в Петровском под Мариуполем начнется 4 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины. Об этом он заявил на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский отметил, на этой неделе Украина начала разведение сил в Золотом Луганской области.

«Мы со своей стороны начали разведение, если все будет безопасно и в Петровском в течение недели с 4 ноября мы должны начать разведение», — добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала дату разведения в Петровском. В то же время сама конкретная дата не называлась.