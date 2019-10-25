Константин Реуцкий: Кто выступает лидерами «движения за разведение» в Золотом-4?

Кто выступает лидерами «движения за разведение» в Золотом-4? Кто организует акции в поддержку отвода украинской армии и озвучивает «мнение большинства местных жителей» для приезжающих в Золотое чиновников и приглашенных ими журналистов? Знакомьтесь, вот эти люди: Елена Харченко и Галина Олимпиева. Что характерно, односельчане говорят о причастности обеих к организации и проведению «референдума о независимости ЛНР» в мае 2014 года. Елена Харченко в этом спектакле играла роль «члена комиссии». Не стыдится, но и вспоминать об этом лишний раз не любит.

В первое наше знакомство со словами «да, и что?» она просто закрылась от нас в подсобке местного клуба. Во второе — нецензурно ругалась и пыталась выбить камеру из рук оператора (4:03).

Олимпиева в комиссии во время «референдума» не работала, но удаленно помогала организовывать процесс. И Елена и Галина — местные неформальные лидеры. Обе связаны с властью, являясь своего рода проводниками решений властей на уровень поселка. Причем, всех властей во все времена. Люди с таким опытом и гибкостью нужны любой власти. После регионалов и «сепаратистов» пригодились и при пятом президенте — работали в избирательной комиссии на президентских выборах. Пригодились и сейчас — теперь по просьбам соратницы осужденного за сепаратизм экс-мэра, заместительницы главы местной ВЦА Инны Демиденко они организовывают массовку и спикеров под приезды депутатов и чиновников. Чтобы показать единодушие жителей Золотого-4, которые, якобы, все как один хотят вывода украинских войск из поселка. Они же провоцируют и травлю тех местных, кто выступает против разведения.

Вот тут глава участковой комиссии Галина Олимпиева после первого тура президентских выборов (в котором с большим отрывом победил Бойко, листовки которого пачками раздавались прямо на избирательном участке) клянется, что Зеленский во втором не получит в их поселке ни одного голоса — «повбывае любого», если узнает, что за него проголосовал.

В том же видео (на 3:54) она говорит, что не видит ничего плохого в том, что её односельчане «голосовали» на «референдуме» — «А что тут такого?.. Право голоса — кто хочет, тот идет».

А вот тут (на 19:56) она не менее талантливо исполняет перед Зеленским роль простой местной патриотически настроенной сторонницы разведения сил: «Мы за Украину, и я хочу жить тильки на Украине!» и теперь уже обещает убить того, кто назовет их сепаратистами. Зеленский еще более талантливо играет роль внимательно слушающего президента.