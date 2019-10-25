В Северодонецке задержали интернет-наркоторговку

Полицейские Управления противодействия наркопреступности разоблачили и задержали 21-летнюю жительницу Северодонецка, которая через сеть Интернет сбывала особо опасные психотропные вещества — PVP, амфетамин, наркотические средства мефедрон и каннабис.

Полицейские установили, что продаже наркотиков проводилась бесконтактным способом, а именно с помощью Messenger Telegram и электронного кошелька ЕasyPay, по схеме тайников, так называемых «закладок».

Как сообщает пресс-служба НПУ Луганской области, в ходе осмотра тайника изъяты 95 пакетов 90 — с психотропным веществом PVP массой около 100 грамм, 3 — с психотропным веществом амфетамин массой почти 35 грамм, пакет с наркотическим средством мефедрон (меткатинон) массой около 20 грамм и пакет с наркотическим средством каннабис массой почти 20 грамм.

Во время обыска по месту жительства было изъято почти 15 грамм психотропного вещества PVP, 50 грамм наркотического средства каннабиса, электронные весы, записи по сбыту, приборы для упаковки наркотиков.

Всего у наркоторговки изъято смертоносного «товара» по ценам черного рынка на сумму 300 тыс. Грн.

Женщине объявлено подозрение в рамках уголовного производства открытого по ч. 3 статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.