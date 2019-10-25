Российские террористы обстреливали Крымское, Новотошковское и Орехово из минометов

30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов.

В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм, в районе Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Орехово - боевики вели огонь из минометов калибром 82 мм.

На границе Луганской и Донецкой областей боевики обстреляли Луганское из гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области обстрелы сосредоточились неподалеку Водяного, что на Приазовье - боевики 5 раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 30 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.