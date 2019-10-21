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Лисичанск поддержал просьбу АГУ к премьер-министру не ограничивать предельные тарифы на тепло

Сегодня, 12:27 citynews.net.ua | Напечатать

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Украины А. Гончарука с просьбой отменить постановление Правительства от 26.06.2019 № 560, которым предлагается установить предельные тарифы на услугу по снабжению тепловой энергии для населения 1400 грн (с НДС) за 1 Гкал (по наличии приборов учета) и 35,21 грн (с НДС) за 1 кв м (без приборов учета).

При том, что средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая 2019 составлял 1807 грн за 1 Гкал, внедрение меньшего тарифа в соответствии с постановлением № 560 приведет к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года 7 млрд грн .

АГУ отмечает, что для абсолютного большинства городов такие расходы являются непосильными, а внедрение таких изменений приведет к полному прекращению предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению.

Чтобы теплоснабжения не прекращать, органы местного самоуправления будут вынуждены остановить финансирование зарплат педагогам и врачам, сократить работников коммунальных предприятий, ограничить социальные программы, строительство школ и детских садов, ремонт и строительство улиц.

Кроме того, предложенные постановлением решение прямо нарушают ст. 142 Конституции Украины, которая предусматривает обязанность государства обеспечить компенсацию расходов органов местного самоуправления, возникшие в результате решений органов государственной власти, а также требования части первой статьи 15 Закона Украины «О ценах и ценообразовании», согласно которой Кабинет Министров Украины при установлении государственных регулируемых цен на товары в размере ниже экономически обоснованного размера, обязан возместить разницу между такими размерами за счет средств государственного бюджета.


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Лисичанск поддержал просьбу АГУ к премьер-министру не ограничивать предельные тарифы на тепло » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня