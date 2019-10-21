29 октября в Северодонецке начат отопительный сезон. Оба теплоснабжающих предприятия города работают и подают теплоноситель.

В теплосети СТКЭ температура теплоносителя 55 градусов, обратного 41 градус, давление 6,8 атм в прямом коллекторе и 1,8 атм в обратном.

ТЭЦ подает на город теплоноситель с температурой 54 градуса и давлением 6,8 атм, температура обратной теплоносителя 44 градусов и давление 2,5 атм.

Как сообщили в Северодонецком городском совете, СТКЭ не подает теплоноситель на 3 дома, где есть порывы приборов отопления в отдельных квартирах. Все остальные дома с теплом.

В старой части города с теплом уже большинство домов, подключение других продолжается.

Включено отопление во всех 16 коммунальных дошкольных учебных заведениях, однако небольшая задержка с подачей теплоносителя была в КДНЗ №11. Здесь тепло подали только в 9:30. Отопление школы не включалось в связи с каникулами, кроме НПК «Гармония». Который отапливается сейчас модульной котельной.