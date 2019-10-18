По мнению Кучмы разведение сил в Золотом «открыло путь к встрече в нормандской формате на высшем уровне»

Итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече в нормандской формате на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер

«Сегодня Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе н. п. Золотое. В соответствии с Рамочного решения ТКГ от 2016 следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н. п. Петровское — при 7-дневного соблюдения режима тишины.

За пределами этих участков ситуация безопасности остается напряженной. Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указано в мандате миссии и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО» - сообщила пресс-секретарь по итогам сегодняшнего заседания в Минске.

На заседании гуманитарной подгруппы продолжилась работа над освобождениием удерживаемых лиц.

Кроме того в Минске обсудили стабильное водоснабжение жителям Донбасса, которое стало главной темой работы подгруппы по социально-экономическим вопросам. В заседании этой подгруппы приняли участие представители МККК и ЮНИСЕФ. Учитывая начало отопительного сезона конструктивное решение этой проблемы является особенно важным.

Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинской-российской границей.