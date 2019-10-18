В Луганской области почти 15 часов искали 80-летнего грибника

Почти 15 часов в Луганской области продолжались поиски 80-летнего пенсионера, который ушел в лес за грибами и заблудился в Кременском районе.

Полицейские вместе с кинологами и сотрудниками ДСНС ни на минуту не прекращали поиски пожилого мужчины. Не остались равнодушными и местные жители. К счастью грибника нашли живым и невредимым, только немножечко напуганным и замерзшим.

Вчера в дежурную часть Кременского отдела полиции обратилась женщина, жительница с. Боровеньки Кременского района с просьбой о помощи в розыске ее мужа, который ушел в 13.00 по грибы и до сих пор не вернулся домой.

На поиски был поднят личный состав Кременского отдела полиции, кинологи со служебными собаками и приданные силы. К поискам присоединились работники оперативно-спасательной службы и лесные. Не остались равнодушными и местные жители, которые вместе с правоохранителями прочесывали лесные массивы.

Пенсионера нашли возле с. Новоастрахань Кременского района. Как рассказал грибник, он просто заблудился и всю ночь искал дорогу из леса домой, а позвонить жене не мог, потому что во время последнего разговора с ней, уронил телефон в болото.