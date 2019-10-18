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Сергей Гайдай: на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine Луганская область представит два проекта

Сегодня, 14:30 citynews.net.ua | Напечатать

Первый инвестиционный форум RE: think. Invest in Ukraine по инициативе Президента Украины и при поддержке Кабинета Министров Украины начал свою работу в Мариуполе.

Как сообщили в пресс-службе Луганской обладминистрации, область представит на форуме два инвестпроекта: присоединение пути Кондрашевская-Нова - Лантратовка к сети железных дорог Украины, которое позволит восстановить железнодорожное сообщение северо-восточной части области с другими регионами Украины и обеспечить энергетическую независимость Луганщины, а также проект строительства центрального полигона ТБО, предусматривающий создание завода механизированной переработки твердых бытовых отходов в составе мусоросортировочного комплекса с вспомогательной линией для переработки и полигона под захоронения кинцевог в продукта переработки и приема отсортированных отходов от других сортировочных станций области.

Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай накануне форума провел переговоры с потенциальными инвесторами, которые участвуют в нем и готовы вкладывать средства в развитие Луганщины.

По созданию центрального полигон подсчитано, что ежегодно он будет перерабатывать 100 000 тонн мусора, полностью покрывает потребности всех подконтрольных районов Луганской области. Выбросы парниковых газов сократятся на 80% по сравнению с устаревшими свалками, уменьшится количество несанкционированных свалок на 70%, а за счет утилизации метана будет производиться до 4,5 мегаватт электроэнергии.

Необходимые инвестиции оцениваются в 25 млн евро. Технико-экономическое обоснование, заказное областной властью, предусматривает, что срок окупаемости составит семь лет».

Со стрительством железнодорожной ветки все сложнее - инвестиции требуют не только экономического, но и политического решения.

Ранее директор регионального филиала «Укрзализныци» «Донецкая железная дорога» Сергей Бугаев во время выездного заседания парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции в Северодонецке Луганской области, сообщил об отсутствии экономической целесообразности строительства железнодорожной ветки, соединяющей Счастье и украинские железные дороги. По предварительным расчетам для этого потребуется около 20 миллионов гривень на проектную документацию и около 10 миллиардов гривень на саму железную дорогу.

«На сегодня есть шесть вариантов, строительства пути между Старобельском и сватовским участком. Расстояние может составлять от 42 до 70 км. На разработку проекта необходимо от 12 до 24 млн грн (476 - 956 тысч долларов) — и 6-12 месяцев. Срок выполнения проекта — от 3 до 5 лет. Стоимость объекта может составить около 10 млрд грн», — заявил Бугаев.


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