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Какие отчеты надо хранить предпринимателям при использовании РРО

Сегодня, 11:50 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в соответствии с п. 4 разд. III Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемые для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.06.2016 № 547 с изменениями и дополнениями, субъекты хозяйствования, которые используют регистраторы расчетных операций (далее - РРО) для осуществления расчетных операций в наличной и / или безналичной форме (с применением платежных карточек, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, г ромадського питания и услуг, обязаны, в частности:

  • в конце рабочего дня (смены) печатать на РРО (за исключением автоматов по продаже товаров (услуг)) фискальные отчетные чеки в случае осуществления расчетных операций;
  • обеспечивать соответствие сумм наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, а в случае использования расчетной книжки - общей сумме продажи по расчетным квитанциям, выданным с начала рабочего дня;
  • печатать X-отчеты, Z-отчеты и другие документы, предусмотренные документацией на РРО, в соответствии с законодательством;
  • хранить на месте проведения расчетов регистрационное удостоверение и последнюю справку о опломбирования РРО или их копии.

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Какие отчеты надо хранить предпринимателям при использовании РРО