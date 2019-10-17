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В Луганской области осуждена информаторка террористической организации «ЛНР»

Сегодня, 18:09 citynews.net.ua | Напечатать

Контрразведчики и следователи СБУ установили, что жительница Лисичанска входила в подконтрольную Главному Управлению Генштаба Вооруженных сил РФ агентурную сеть «Сапфир».
Вместе с двумя сообщниками женщина собирала и передавала главарю одного из разведывательных подразделений «ЛНР» информацию о численности, дислокации и пути перемещения украинских военных, а также данные о размещении военно-инженерных сооружений на территории региона.
В феврале 2019 СБУ разоблачила преступную розведсеть. Тогда же были задержаны несколько агентов-информаторов. Во время обыска по месту жительства одного из них правоохранители изъяли средства связи, сим-карты, флэш-накопители информации и другие доказательства шпионской деятельности.
Сейчас пособница и двое ее сообщников приговорены к различным срокам лишения свободы.


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