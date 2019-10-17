Троян: Полиция никого не будет выселять из Золотого-4

Отработка полицейских и представителей Военной службы правопорядка является необходимой мерой в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сегодня заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

По словам Вадима Трояна, совместная группа из полицейских и военнослужащих ВСП посетила здание, где разместились представители Национального корпуса, с целью обычной проверки. Такая проверка является нормальной действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения операции Объединенных сил.

«Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы находимся в опасной зоне, здесь нужно так работать каждый день», — отметил заместитель главы Нацполиции.

В то же время он категорически опроверг слухи о намерениях выселять кого-то из Золотого, а также призвал не спекулировать на этой теме.

«Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, кто кого будет штурмовать, нельзя», — подчеркнул Вадим Троян.

Напомним, ранее заместитель главы Нацполиции Вадим Троян сообщил, что полиция будет делать все, чтобы обеспечить защиту прав и безопасности граждан в районе проведения ООС.