В Луганской области задержали боевика «гаубично-артиллерийского дивизиона» «ЛНР» обстреливавшего Счастье

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Луганской области боевика «гаубично-артиллерийского дивизиона» «ЛНР».

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи установили, что житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям из корыстных побуждений летом 2015 года. После обучения на полигоне он был зачислен в «гаубично-артиллерийский дивизион». Боевик принимал участие в обстрелах позиций Вооруженных сил Украины и жилых массивов города Счастье», — сказано в сообщении.

Впоследствии злоумышленник разочаровался размером «денежного содержания» и оставил незаконное вооруженное формирование. Он перебрался на контролируемую государством территорию Луганской области, где скрывался от украинского правосудия у родственников.

Контрразведчики спецслужбы установили местонахождение бывшего боевика и задержали его.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.