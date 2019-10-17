В Луганской и Донецкой областях с 27 октября ввели «желтый» режим контроля

Приказом командующего ООС от 27 октября 2019 года, в зоне проведения ООС введен режим «ЖЕЛТЫЙ». об этом сообщили в Станично-Луганской райадминистрации.

Установленный режим пребывания в зоне безопасности на территории Донецкой и Луганской областей для лиц не привлеченных к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации предусматривает — пребывание и перемещение лиц в зоне безопасности осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, кроме того, проводится личный досмотр граждан, их личных вещей и транспортных средств.

Также действует порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

С классификацией режимов контрооля в зоне проведения ООС можно ознакомиться на сайте Министерства обороны Украины.

Подтверждения этого приказа на официальном сайте минобороны найти не удалось.