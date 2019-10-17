Полиция приезжала с «проверкой» в лагерь добровольцев в Золотое

Сегодня в Луганской области к группе ветеранов в поселке Золотое приезжли около 20 полицейских с автоматическим оружием под предлогом «проверки».

Как сообщают активисты движения Останній блокпост. #Ні_Капітуляції, силовики пытались обыскать автомобили и личные вещи бойцов.

На данный момент «правоохранители» уехали.

Напомним, вчера легальное и зарегистрированное оружие добровольцев в Золотом вывезли для придуманной «полицией» проверки из прифронтовой зоны.

Оставшиеся в Золотом и Катериновке группы ветеранов находятся там без оружия.