Полиция приезжала с «проверкой» в лагерь добровольцев в Золотое

Полиция приезжала с «проверкой» в лагерь добровольцев в ЗолотоеСегодня, 11:39
Сегодня в Луганской области к группе ветеранов в поселке Золотое приезжли около 20 полицейских с автоматическим оружием под предлогом «проверки».
Как сообщают активисты движения Останній блокпост. #Ні_Капітуляції, силовики пытались обыскать автомобили и личные вещи бойцов.
На данный момент «правоохранители» уехали.
Напомним, вчера легальное и зарегистрированное оружие добровольцев в Золотом вывезли для придуманной «полицией» проверки из прифронтовой зоны.
Оставшиеся в Золотом и Катериновке группы ветеранов находятся там без оружия.