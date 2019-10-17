Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 2,3 млрд гривень НДФЛ

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь - сентябрь 2019 в бюджеты всех уровней перечислено 2 млрд 319 600 000 грн налога на доходы физических лиц.

Налоговики отметили, что местные бюджеты получили 1 млрд 730 млн грн НДФЛ, превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 240,4 гривен. В государственный бюджет мобилизовано 589,6 млн грн НДФЛ или на 78,5 млн грн больше, чем за 9 месяцев 2018 года.

В ведомстве подчеркнули, что за это время бюджетообразующие предприятия в бюджет направили 1 млрд 641 млн гривень. Это на 228,8 млн больше чем в соответствующем периоде 2018 года.