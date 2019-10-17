Российские террористы 13 раз нарушили режим прекращения огня

27 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреливали Крымское из из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов и Золотое - из из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

На границе Луганской и Донецкой областей боевики обстреляли Новолуганское из из минометов калибра 82 мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе населенных пунктов Лебединское, Марьинка, Травневе, Водяное и Луганское.