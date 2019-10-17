Новый глава ЦИК Украины: данный момент выборы на Донбассе невозможны

Новый глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что на данный момент выборы на Донбассе невозможны. Об этом он сообщил в интервью изданию «Фокус».

«Возможны выборы на Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент — нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не соответствуют стандартам. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос», — сказал Олег Диденко.

Глава ЦИК напомнил, что сейчас в Украине действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором четко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся.