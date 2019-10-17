24 октября российские террористы 25 раз нарушили режим прекращения огня - ранены 2 мирных жителя

24 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российсике террористы 5 раз открывали огонь в сторону украинских военных у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Крымского и Троицкого, где боевики вели огонь из из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

Вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

Также российские боевики обстреляли автомобиль рабочих «Лугансквода», в результате чего пострадали даое гражданских сотрудников.

Около 10 часов утра российсике боевики из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстреляли работников коммунального предприятия «Лугансквода», которые проводили ремонтные работы на неподконтрольной правительству Украины территории в районе железнодорожной станции «Кондрашевская» возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица.

Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксировано обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрел из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).

Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей.