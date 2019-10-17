» » 24 октября российские террористы 25 раз нарушили режим прекращения огня - ранены 2 мирных жителя

24 октября российские террористы 25 раз нарушили режим прекращения огня - ранены 2 мирных жителя

Сегодня, 10:51 citynews.net.ua | Напечатать

24 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российсике террористы 5 раз открывали огонь в сторону украинских военных у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Крымского и Троицкого, где боевики вели огонь из из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

Вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

Также российские боевики обстреляли автомобиль рабочих «Лугансквода», в результате чего пострадали даое гражданских сотрудников.

Около 10 часов утра российсике боевики из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстреляли работников коммунального предприятия «Лугансквода», которые проводили ремонтные работы на неподконтрольной правительству Украины территории в районе железнодорожной станции «Кондрашевская» возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица.
Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксировано обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрел из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).
Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:22

Полиция установили личность киллера взорвавшего себя гранатой в Харькове

Сегодня, 16:22

Вся Донецкая область может остаться без электроэнергии из-за ареста счетов ДТЭК  Ахметова

Сегодня, 14:57

Стрельба в Харькове: преступник взорвал себя гранатой на вокзале

Сегодня, 14:33

Парижский суд отклонил апелляцию России на взыскание долга за аннексию Крыма

Сегодня, 12:52

Новый глава ЦИК Украины: данный момент выборы на Донбассе невозможны

Сегодня, 10:51

24 октября российские террористы 25 раз нарушили режим прекращения огня - ранены 2 мирных жителя

Вчера, 16:01

Из-за бездарных судей и прокуроров Украина должна выплатить Штепе 3600 евро

Вчера, 13:09

Северодонецку выделили почти 100 млн гривень на ремонт социальных объектов

Вчера, 10:00

Российские террористы обстреляли Золотое и Крымское

Вчера, 09:51

В Луганской области объявили штормовое предупреждение из-за тумана

23-10-2019, 16:21

Пенсионерам-переселенцам из Луганска и Донецка задолжали более 8 миллиардов гривень

23-10-2019, 15:46

Таможня купила 4 нерабочих сканера грузовиков вместо 7

Новости Украины:

Сегодня, 15:50

В Киеве ребенок с фиктивными записями о прививках заболел дифтерией

Сегодня, 14:57

Стрельба в Харькове: преступник взорвал себя гранатой на вокзале

Сегодня, 12:33

На Волыни ребенок без прививок заболел полиомиелитом

23-10-2019, 16:25

Устраиваем фуршет в офисе

23-10-2019, 11:07

Метеорологи говорят что смог в Киеве не связан с пожаром на торфянниках

22-10-2019, 12:55

В Одессе африканец угрожал ножом и требовал его застрелить - видео

21-10-2019, 14:40

В Одессе оштрафовали объекты строительства без разрешений на 122 тысячи гривень

21-10-2019, 11:24

В Киеве «бабье лето» установило новый температурный рекорд

18-10-2019, 15:57

Где найти надёжного поставщика детской одежды оптом?

18-10-2019, 14:09

В Одессе до весны перекроют движение по спуску Маринеско и изменят движение автобусов

18-10-2019, 11:08

Укрзализныця назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

17-10-2019, 11:40

Где можно получить кредит наличными в Одессе?

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

24 октября российские террористы 25 раз нарушили режим прекращения огня - ранены 2 мирных жителя » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня