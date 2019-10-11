Северодонецку выделили почти 100 млн гривень на ремонт социальных объектов

Северодонецку выделили почти 100 млн гривень на ремонт социальных объектовСегодня, 13:09
В 2019 году на ремонты 8 объектов социального назначения, расположенных в Северодонецке, выделено из Государственного фонда регионального развития 95 миллионов 421 тысяч гривень. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Основная часть средств пойдет на ремонт и термомодернизацию школ. Также часть средств будет потрачена на ремонт моста и капитальный ремонт общежития.
Список объектов:
- общежитие по ул. Маяковского, 24, капитальный ремонт здания с термомодернизацией (3740,037 тыс)
- коммунальное учреждение «Северодонецка областная общеобразовательная школа-интернат I - III степени», капитальный ремонт зданий (31876,335 тыс.грн.)
- теннисные корты коммунальной детской юношеской спортивной школы N 1 по ул. Федоренко, тридцать третий, капитальный ремонт (9964,411 тыс.грн.)
- средняя общеобразовательная школа I - III степени N 10 по ул. Дружбы Народов, 47, реконструкция (термомодернизация) (санация) здания (5542,532 тыс.грн.)
- средняя общеобразовательная школа I - III степени N 13 по ул. Маяковского, 19, реконструкция (термомодернизация) (санация) здания (7732,915 тыс.грн.)
- средняя общеобразовательная школа I - III степени N 5 по ул. Химиков, 18, реконструкция (термомодернизация) (санация) здания (7732,915 тыс.грн.)
- учебный корпус областного коммунального учреждения «Северодонецкий колледж культуры и искусств имени Сергея Прокофьева», - капитальный ремонт здания (10282,465 тыс.грн.)
- пойменный мост N 1 в г. Северодонецке, реконструкция (20653,001 тыс.грн.).