Северодонецку выделили почти 100 млн гривень на ремонт социальных объектов

В 2019 году на ремонты 8 объектов социального назначения, расположенных в Северодонецке, выделено из Государственного фонда регионального развития 95 миллионов 421 тысяч гривень. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Основная часть средств пойдет на ремонт и термомодернизацию школ. Также часть средств будет потрачена на ремонт моста и капитальный ремонт общежития.

Список объектов: