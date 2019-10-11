Российские террористы обстреляли Золотое и Крымское

23 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреляли Крымское из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и Золотое - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В Донецкой области боевики обстреляли из артиллерии калибром 122 мм поселок Водяное. В районе Новолуганского боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов калибром 82 мм.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Оба обстрела зафиксированы вблизи Марьинки, где противник вел огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.