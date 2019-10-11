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В Луганской области объявили штормовое предупреждение из-за тумана

Сегодня, 09:51 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана и ограниченной видимости на дорогах.

По прогнозам Луганского областного центра  гидрометеорологии в первой половине дня 24 октября по городу Северодонецк и по Луганской области ожидается туман с видимостью 100-500 м. (I уровень опасности, желтый).

Уважаемые водители, будьте осмотрительны во время поездок!

Неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения!


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