Пенсионерам-переселенцам из Луганска и Донецка задолжали более 8 миллиардов гривень

Пенсионерам-переселенцам в Украине должны более 8 миллиардов гривень, а задолженность перед пенсионерами из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей составляет более 33 миллиардов гривень.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова по итогам выездного заседание профильного парламентского комитета в Краматорске по мониторингу соблюдения прав граждан Украины, проживающих в районе проведения ООС и на временно оккупированных территориях в Донецкой, Луганской областях.

«Наиболее вопиющая ситуация сложилась с выплатой пенсий гражданам из числа ВПО, а также жителям неподконтрольных правительству Украины территорий.

На 1 сентября 2019 года 259,6 тысячам пенсионерам ВПО не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8 миллиардов 96 миллионов гривень, что связано с прекращением им выплат и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом Министров Украины.

В среднем задолженность составляет по 31 тысяче гривень на человека, а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, состоящих на учете в органах Фонда на территориях, на сегодня временно оккупированы, в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет более 33,6 миллиарда гривень» — зявила Людмила Денисова.