» » Таможня купила 4 нерабочих сканера грузовиков вместо 7

Таможня купила 4 нерабочих сканера грузовиков вместо 7

Сегодня, 15:46 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по фактам, обнародованным председателем Государственной таможенной службы ДФС во время брифинга. Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением работниками таможенной службы ДФС при закупке таможенных сканеров.

Из обнародованной информации известно, что должностные лица таможни должны были приобрести семь сканеров для проверки содержимого грузовых автомобилей, но куплено было всего четыре. Кроме того, данное оборудование было установлено с нарушениями и не работает должным образом. Настройка сканеров для эффективной работы требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

В случае доказательства вины, таможенникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:21

Пенсионерам-переселенцам из Луганска и Донецка задолжали более 8 миллиардов гривень

Сегодня, 15:46

Таможня купила 4 нерабочих сканера грузовиков вместо 7

Сегодня, 13:38

В Луганской области ОБСЕ обнаружила 21 установку «Град» террористов с нарушением линий отвода

Сегодня, 12:48

В Рубежном обнаружили труп после пожара в квартире

Сегодня, 12:34

В «Нафтогаз Украины» опровергли поставки газа в оккупированные Луганск и Донецк

Сегодня, 11:20

САП возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки депутатами «Слуги народа»

Сегодня, 11:16

В Луганской области пиротехники обнаружили 65 единиц взрывоопасных предметов в Станице Луганской

Сегодня, 11:07

Метеорологи говорят что смог в Киеве не связан с пожаром на торфянниках

Сегодня, 10:29

Сутки в АТО: погиб один военнослужащий, еще трое - ранены

Вчера, 18:27

Лисичанску начали возвращать воду

Вчера, 17:31

СБУ арестовала двух топ-чиновников по подозрению в государственной измене

Вчера, 16:47

Юные дзюдоисты из Луганской области завоевали две награды на международном турнире в Латвии

Новости Украины:

Сегодня, 16:25

Устраиваем фуршет в офисе

Сегодня, 11:07

Метеорологи говорят что смог в Киеве не связан с пожаром на торфянниках

Вчера, 12:55

В Одессе африканец угрожал ножом и требовал его застрелить - видео

21-10-2019, 14:40

В Одессе оштрафовали объекты строительства без разрешений на 122 тысячи гривень

21-10-2019, 11:24

В Киеве «бабье лето» установило новый температурный рекорд

18-10-2019, 15:57

Где найти надёжного поставщика детской одежды оптом?

18-10-2019, 14:09

В Одессе до весны перекроют движение по спуску Маринеско и изменят движение автобусов

18-10-2019, 11:08

Укрзализныця назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

17-10-2019, 11:40

Где можно получить кредит наличными в Одессе?

15-10-2019, 11:32

В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

15-10-2019, 10:24

В Киеве суд окончательно отменил запрет на продажу алкоголя в ночное время

11-10-2019, 15:03

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской обладминистрации

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

Таможня купила 4 нерабочих сканера грузовиков вместо 7 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня