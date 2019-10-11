Таможня купила 4 нерабочих сканера грузовиков вместо 7

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по фактам, обнародованным председателем Государственной таможенной службы ДФС во время брифинга. Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением работниками таможенной службы ДФС при закупке таможенных сканеров.

Из обнародованной информации известно, что должностные лица таможни должны были приобрести семь сканеров для проверки содержимого грузовых автомобилей, но куплено было всего четыре. Кроме того, данное оборудование было установлено с нарушениями и не работает должным образом. Настройка сканеров для эффективной работы требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

В случае доказательства вины, таможенникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.