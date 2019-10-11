В Рубежном обнаружили труп после пожара в квартире

Во время ликвидации пожара в квартире жилого дома спасатели обнаружили тело мужчины.

23 октября в 1:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что из квартиры на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Рубежном по ул. Менделеева идет дым.

Прибыв на место происшествия, спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области подтвердили наличие густого черного дыма из окна квартиры. С помощью инструмента, спасатели газодымозащитной службы попали в помещение и обнаружили возгорание домашних вещей.

Чуть позже, уже во время тушения пожара, спасатели обнаружили тело гражданина, 1960 года рождения.