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В «Нафтогаз Украины» опровергли поставки газа в оккупированные Луганск и Донецк

Сегодня, 12:34 citynews.net.ua | Напечатать

В НАК «Нафтогаз Украины» опровергли слухи о поставке компанией газа на оккупированные территории Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Новость о том, что мы будем поставлять газ для ОРДЛО — фейк. Если нам прикажут поставлять газ на эти территории Украины до их освобождения и без возможности собирать за газ деньги, мы вам скажем» - заявили в компании.

Сейчас действует постановление № 867, которым установлены правила о поставках газа по спецобязательствам. В этих правилах есть пункт 5, где сказано, что обязанность поставлять газ населению, религиозным организациям или тепловикам не распространяется на временно оккупированные территории ОРДЛО. Никаких изменений в этом правиле не было.

Давайте разберемся, о чем говорится в постановлении 875, по которой поднялся шум.

Есть несколько предприятий, расположенных на подконтрольной Украине территории, часть объектов которых теперь находится на временно оккупированных территориях.

По этой части объектов до сих пор есть долги, как за газ, так и за теплоснабжение предоставленное ими потребителям в 2014 году. Стребовать долги у такого предприятия сейчас объективно нет возможности.

Но такая задолженность учитывалась при определении уровня расчетов (если он падает ниже 90%, мы не имеем права поставлять газ этим предприятиям на подконтрольной территории).

Теперь эти старые долги, появившиеся в 2014 году и сгенерированные объектами, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории, не будут учитываться при определении уровня расчетов той части, которая осталась на подконтрольной территории.

Эти долги постановление не прощает. Она только выводит их за скобки для определения уровня расчетов по тем объектам, которые есть на подконтрольной территории, — временно, до освобождения оккупированных территорий.

Есть производители тепла, территории которых война разделила на две части. Теперь они могут поставлять тепло потребителям на подконтрольной территории на тех же условиях, на которых поставляют другие тепловики, полностью находящиеся в пределах подконтрольных районов.

Ответственность за то, чтобы утвердить корректный перечень таких объектов и долгов, несет руководство Донецкой и Луганской областей, назначенное президентом Зеленским и Кабмином. Мы ждем эти перечни.

Сохраняйте спокойствие и спасибо, что переживаете.


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