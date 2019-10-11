САП возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки депутатами «Слуги народа»

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами «Слуги народа», которые могли получить по 30 тыс. долларов взятки.

Как сообщает пресс-служба САП, основанием для возбуждения уголовного производства стала информация «Украинской правды».

«По информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. Долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады» — говорится в сообщении.