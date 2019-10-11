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В Луганской области пиротехники обнаружили 65 единиц взрывоопасных предметов в Станице Луганской

Сегодня, 11:16 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки, 22 октября, пиротехническими расчетами ДСНС Украины былf проверено местность в Станично-Луганском и Марковском районах.
Всего было обследовано 0,99 га территории области, где было обнаружено и изъято 65 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 40 артиллерийских снарядов, 5 минометных мин и 20 гранат.
Также, в рамках реализации совместного проекта ДСНС и Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию, по очистке загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганской области, было обследовано 0,02 га в Попаснянском районе, где выявлено и передано под охрану Национальной гвардии 1 единицу взрывоопасных предметов, а именно: 1 гранату.


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В Луганской области пиротехники обнаружили 65 единиц взрывоопасных предметов в Станице Луганской » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня