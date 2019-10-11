Сутки в АТО: погиб один военнослужащий, еще трое - ранены

22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в Золотое и Новотошковское.

В районе Хутора Вольный боевики вели огонь из подствольных и автоматических гранатометов, Золотое было обстреляно 4 раза - из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Позиции ВСУ в районе Новотошковского были под обстрелом из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики обстреливали Водяное и Новолуганское из 82 мм минометов и стрелкового оружия. Также практически по всей линии фронта велись обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и ПТУР.

За минувшие сутки, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, два - получили ранения, а еще один - получил боевую травму.