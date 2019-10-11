СБУ арестовала двух топ-чиновников по подозрению в государственной измене

Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабной ущерб обороноспособности нашего государства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативники и следователи СБУ во процессуальным руководством Генпрокуратуры установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллионов долларов США.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудования в Украине не поставляла.

По мнению СБУ. действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии.

22 октября контрразведка СБУ исполняя решение следственного судьи задержала в международном аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя Министра экономического развития и торговли Украины.

Чиновнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 октября, в Киеве сотрудники СБУ в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании.

Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий.

Чиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривень. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.