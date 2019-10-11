Юные дзюдоисты из Луганской области завоевали две награды на международном турнире в Латвии

Сегодня на железнодорожном вокзале города Рубежное встречали участников международного турнира по дзюдо «Кубок KANO - 2019», который проходил 19-20 октября в латвийском городе Саласпилс.

Дзюдоисты приехали домой не с пустыми руками. Спортсмены из Луганской области завоевали две награды: в весовой категории 40 кг наша Людмила Елецкая стала чемпионкой, Евгений Юрьев в категории до 38 кг занял третье место, а Матвей Бурко вошел в десятку лучших, заняв 7 место.

Во время встречи Алексей Блескин поздравил спортсменов с завоеванными наградами и поблагодарил тренеров Романа Короткого, Дмитрия Кобирнюка и Наталью Иванову за самоотверженный труд. Слова благодарности заместитель главы Управления высказал и родителям спортсменов, а юных дзюдоистов отметил Грамотами Управления.

Отметим, что по результатам соревнований в общекомандном зачете сборная команда Украины заняла второе место, уступив лишь хозяевам соревнований - латвийцам!