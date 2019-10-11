Делегация СНБО проводит заседание на линии разграничения с оккупированным Донбассом

Новоназначенный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо вместе с членами Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий принимает участие в выездном заседании на Донбассе. Об этом Сивохо сообщил в Facebook.

«КПВВ Новотроицкое. Первый день выездного Комитета ВР Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Много встреч и важных вопросов на сегодня. Весь день в дороге. Общение — слово дня. С военными, с депутатами, с местными властями. А главное — с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращения нормальной жизни и развития региона», — рассказал Сивохо.

По его словам, далее политики планируют осмотреть разрушенные и реконструированные здания в Красногоровке Марьинского района.

При этом, народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что члены заседания ознакомились с процедурой пересечения линии разграничения на КПВВ «Новотроицкое», а также узнали у пограничников, какие проблемы возникают в этом процессе.

Также, по его словам, члены комитета посетили РГА Волновахи и познакомились с проблемами района. При этом, он отметил, что поездка политиков началась с визита в Мариуполь, где проживает едва ли не большее число переселенцев.

Кроме того, нардеп сообщил, что члены комитета вчера, 21 октября, посетили Широкино и пообщались с переселенцами из прифронтового городка.