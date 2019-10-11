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В Северодонецке полицейские задержали преступника ограбившего 9-летнего ребенка

Сегодня, 13:47 citynews.net.ua | Напечатать

Около 15 часов в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Первомайской у ​​9-ти летнего ребенка неизвестный мужчина выхватил мобильный телефон и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе НПУ, сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, опросив свидетелей, получили описание человека, совершившего грабеж. Информацию немедленно передали мобильным патрульным нарядам, оперативникам и распространили среди личного состава Северодонецкого отдела полиции. Старший участковый офицер полиции Анатолий Кузнецов сообщил о том, что описание преступника очень совпадает с внешним видом молодого человека, который живет на территории, которую он обслуживает. Тем более, что в отношении этого молодого человека на прошлой неделе направлены материалы в суд с обвинительным актом за совершение наркопреступлений.

Задержали подозреваемого бойцы батальона полиции особого назначения в ломбарде в тот момент, когда он пытался сдать украденный мобильный телефон.


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