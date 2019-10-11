Российские террористы в Донецке заявили о приговоре журналиста Асеева к 15 годам заключения

Российские боевики группировки «ДНР» на своих ресурсах сообщили об осуждении так называемой «прокуратурой ДНР» к 15 годам заключения украинского журналист Станислава Асеева. Об этом сообщает Радио Свобода .

В группировке «ДНР» утверждают, что Асеев осужден по нескольким «статьями» - «организация экстремистской организации», «шпионаж», «подстрекательство к шпионажу», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности ».

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - говорится в сообщениях на сайтах боевиков.

Украинская сторона пока не комментировала сообщения боевиков о «приговор» журналисту.

Автор колонок для проекту Радио Свобода Донбас.Реалии Станислав Асеев находится в заключении подконтрольного России группировки «ДНР», по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка «ДНР» признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.