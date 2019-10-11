В Луганской области опять разрушили памятный знак добровольцам батальона «Айдар»

В субботу, 19 октября житель села Половинкино сообщил в полицию о разрушении памятника воинам-добровольцам.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, начато уголовное производство по факту разрушения в Старобельском районе Луганской области памятного знака погибшим бойцам батальона «Айдар» в честь 5-й годовщины создания военного подразделения.

Также данному факту следователями Старобельского отдела полиции ГУНП в Луганской области начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК Украины (осквернение и разрушение памятника, воздвигнутого в память тех людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации).