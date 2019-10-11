В Мелитополе полицейский украл оросительную систему и вывез в сопровождении автомобилей с мигалками

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области. Полицейский подозревается в краже имущества государственной организации на сумму свыше 2,5 миллиона гривень.

Досудебным расследованием установлено что полицейский вместе с гражданским лицом похитили элементы оросительной системы государственной организации «Вольнянское межрайонное управление водного хозяйства» стоимостью более 2,5 миллиона гривень.

При этом подозреваемый обеспечил сопровождение патрульными автомобилями полиции грузовиков с похищенным имуществом.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В случае доказательства вины полицейскому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.