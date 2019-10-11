Луганское энергетическое объединение инициировало процедуру банкротства чтобы избавиться от 5-миллиардного долга

Суды начали процедуры банкротства компаний из группы Энергетический стандарт российско-украинского бизнесмена Константина Григоришина.

Компании Запорожтрансформатор и Луганское энергетическое объединение инициировали процедуру банкротства.

18 октября, Хозяйственный суд Луганской области открыл производство по делу о банкротстве ООО Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) по заявлению самого предприятия.

Долг компании перед госпредприятием Энергорынок составляет 5,2 млрд грн. В 2017 году в ЛЭО заявляли о задолженности потребителей с оккупированного Донбасса за поставленную электроэнергию на 5 млрд грн, в том числе 1,5 млрд гривень - долги захваченных террористами предприятий.

Также постоянно растет задолженность за поставку электроэнергии и на подконтрольной Украине территории Луганской области, где наибольшая задолженность у Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой оккупированные Первомайск и Стаханов, Лисичанского водоканала и Севродонецкого АЗОТа.

Днем ранее, 17 октября, Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве Запорожтрансформатор по инициативе самого предприятия по причине неплатежеспособности .