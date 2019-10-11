В Попасной пройдут соревнования в память о Темуре Юлдашеве

26 октября 2019 в Попасной состоится Кубок Луганской области по классическому пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, посвященный памяти Народного Героя Украины Темура Юлдашева.

В Кубке примут участие почти 70 спортсменов из городов Попасная, Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Старобельск, Беловодск.

Соревнования будут проводиться в городском спортивном заведении «Возрождение» по адресу: Попасная, ул. Первомайская, 60.

Начало соревнований в 9.30.

Торжественное открытие Кубка и награждение участников первой группы в 12.00.