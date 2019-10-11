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Российские террористы обстреляли Золотое, Орехово и Новоалександровку

Вчера, 19:22 citynews.net.ua | Напечатать

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области боевики в районе разведения сил неподалеку Золотого-4 обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия. Там же вблизи Орехово с направления Золотое-5 - велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Под обстрелом оказались и позиции ВСУ в райлоне  Попасной, где боевики со стороны оккупированного Первомайска вели обстрел из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В течение текущих суток, в результате обстрелов, потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.


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