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Вместо оплаты долгов за электроэнергию в Лисичанске решили ввести режим ЧС и жаловаться Зеленскому и Ко

Вчера, 17:23 citynews.net.ua | Напечатать

В Лисичанском горсовете упорно отказываются принять тот факт, что в отсутствии воды в городе виноваты исключительно депутаты и мэр, при попустительстве которых городской водоканал не может оплачивать даже текущее потребление электроэнергии. 

При этом удивляет и позиция самих жителей Лисичанска, которым отсутствие воды, судя по всему, доставляет удовольствие - никто не выражает свой протест и жители города, оплачивающие услугу в полном объеме просто ждут новых отключений не предъявляя никаких требований к бездарному руководству города.

21 октября, в Лисичанском городском совете состоялось заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) под председательством городского головы - председателя местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, мэра города Сергея Шилина.

Главный вопрос повестки дня - возникновение чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с аварийной ситуацией на объектах ЛКСП «Лисичанскводоканал», которая возникла вследствие полного ограничения поставок электрической энергии ООО «Луганское энергетическое объединение» с 13.30 18 октября 2019.

О ситуации на предприятии доложил главный инженер ЛКСП «Лисичанскводоканал» Виктор Францова, который отметил, что на сегодняшний день ситуация достаточно критической, платить деньги ООО «ЛЭО» у коммунального предприятия нет возможности.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 ПКМУ от 24.03.2004 № 368 «Об утверждении Порядка классификации чрезвычайных ситуаций по их уровням» не восстановление водоснабжения в течение, как более 3 суток привело к возникновению чрезвычайной ситуации государственного уровня, - отметил мэр и предложил присутствующим высказать свои мнения по этому вопросу, поддержать или опровергнуть решение о введении чрезвычайной ситуации.

По результатам доклада и с учетом обсуждения местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ситуацию, которая сложилась из-за полного ограничения поставки электроэнергии ООО «Луганское энергетическое объединение» на объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал», признать чрезвычайной ситуацией по коду 10830 национального классификатора ДК019: 2010 «Классификатор чрезвычайных ситуаций», ЧС вследствие аварий на системах жизнеобеспечения.

Кроме того, было принято решение подготовить и направить письма о прекращении водоснабжения и водоотвода, которое наносит ущерб населению, а также экологическому и эпидемиологическом состоянию и имуществу громады к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, народному депутату Украины Александру Сухову, прокурору Луганской области, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ГУ Национальной полиции в Луганской области, а руководителю ЛКСП «Лисичанскводоканал» поручено принять меры по оплате задолженности за потребленную электроэнергию ООО «Энер ВОСТОК» и ООО «Луганское энергетическое объединение» согласно договоренностям.

Также, в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, решено внести изменения в графики работы учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование вышеуказанных заведений; внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции.


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Вместо оплаты долгов за электроэнергию в Лисичанске решили ввести режим ЧС и жаловаться Зеленскому и Ко » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня